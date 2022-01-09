هيئة النزاهة: أوامر استقدام وقبض بحق مسؤولين كبار

2022/01/09 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أوامر الاستقدام الصادرة بحق مسؤولين في مُحافظتي الديوانيَّة ونينوى.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ تلك الأوامر صدرت على خلفيَّـة التحقيق في قضايا تتعلق بارتكاب مُخالفاتٍ ورشى وابتزاز.



وشكلت الأوامر مسؤولين سابقين شغلا منصب رئيس مجلس محافظة الديوانية، النائب الفنيِّ لمُحافظ نينوى وقـائمـمقام الـموصل ومسؤولٍ كبيرٍ في مُكافـحة إجرام المُحـافظة.

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