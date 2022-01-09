قوات الشرطة تحتفل بذكرى مئويتها الاولى

2022/01/09 | 12:07 - المصدر: قناة التغيير

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تحتفل الشرطة العراقية في 9 كانون الثاني ، بالذكرى المئوية لتأسيسها.

وتأسست الشرطة العراقية في 9 كانون الثاني عام 1922، بعد تشكيل الحكومة العراقية، اذ أصدرت وزارة الداخلية آنذاك أمراً بتشكيل أول نواة للشرطة في العراق، وصدر أمرا بتعيين (نوري السعيد) كأول مدير عام للشرطة.



وفي نفس العام عين لأول مرة مدير شرطة لكل لواء من ألوية العراق مع عدد من المعاونين له.

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