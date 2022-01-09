2022/01/09 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الأحد، تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان نصف ساعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الثاني 2022)، إنه " تم تأجيل انعقاد الجلسة الافتتاحية نصف ساعة لاستمرار اجتماعات الكتل التشاورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).