التربية تعلن نتائج الدور “الثاني التكميلي” للسادس الاعدادي

2022/01/09 | 12:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، نتائج الدور “الثاني التكميلي” للصف السادس الاعدادي بفروعه كافة (الادبي، العلمي / التطبيقي والاحيائي) للعام الدراسي 2020 – 2021.* رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات: https://drive.google.com/drive/folders/1PTIy-RMRTupDdqIahCw-9WBlbhqPKkJA?usp=sharing * رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات: https://drive.google.com/drive/folders/1Nn3FZGjPeBu8yXHJIjdV3KPBxgiKbdkW?usp=sharing * رابط نتائج الفرع (الأدبي) لجميع المحافظات: https://drive.google.com/drive/folders/1ytynjLVfmCYGtQmq2TUY_D_soWnl8eJ3?usp=sharing

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