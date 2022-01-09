برهم صالح مهنئاً بعيد الشرطة: نستذكر تضحياتكم في مقارعة الارهاب

2022/01/09 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، الشرطة بمناسبة عيد تأسيسهم، مستذكراً التضحيات التي قدمت في مقارعة الارهاب.وقال صالح في تغريدة تابعتها وكالة ايرث نيوز، “أتقدمُ بالتهنئة لقوات الشرطة بكل تشكيلاتها ومنتسبيها ضباطاً ومراتب بمناسبة عيدهم، ونستذكر تضحياتهم الجسام في مقارعة الإرهاب ودورهم في السهر على امن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.وأضاف […]

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