المالكي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر داخل البرلمان

2022/01/09 | 12:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن دولة القانون ضرغام المالكي، الأحد، أن الإطار التنسيقي لم يسحم أمره بشأن تولي نائب رئيس البرلمان، مشيرا الى أن نواب الإطار التنسيقي يشكلون الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب.وقال المالكي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منصب رئيس البرلمان و نائبيه لم يحسم لغاية الان”، مبينا أن “الإطار يأمل الدخول في […]

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