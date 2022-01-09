التربية تنشر رابط نتائج الدور

2022/01/09 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت وزارة التربية، اليوم الأحد، رابط نتائج الدور الثاني التكميلي للصف السادس الاعدادي بفروعه كافة (الادبي ، العلمي / التطبيقي والاحيائي) للعام الدراسي 2020 – 2021 .

- رابط نتائج الفرع العلمي (الاحيائي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1PTIy-RMRTupDdqIahCw-9WBlbhqPKkJA?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع العلمي (التطبيقي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1Nn3FZGjPeBu8yXHJIjdV3KPBxgiKbdkW?usp=sharing

- رابط نتائج الفرع (الأدبي) لجميع المحافظات :-

https://drive.google.com/drive/folders/1ytynjLVfmCYGtQmq2TUY_D_soWnl8eJ3?usp=sharing

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