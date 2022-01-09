الإطار التنسيقي يعلن تأييده لتولي المشهداني رئاسة مجلس النواب

2022/01/09 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، تأييده لتولي محمود المشهداني رئاسة البرلمان، مشيرا الى، ان "المشهداني يمتلك خبرة وحنكة كبيرة بإدارة الجلسات".

وقال القيادي في الإطار محمد الصيهود لـ (بغداد اليوم ) ان المشهداني لديه خبرة وتجربة وسيكون دوره مهما في إدارة مجلس النواب والمضي بإقرار القوانين المهمة التي تخدم المواطنين ".

وتابع ان "المشهداني يمتلك خبرة نيابية كبيرة كونه نائب لأكثر من دورة إضافة إلى ما تمتع به من إمكانية ابان قيادته لمجلس النواب قبل ثلاث دورات في الدورة الاولى من البرلمان العراقي الجديد".

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