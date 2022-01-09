2022/01/09 | 12:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، ان طبيعة الاستكبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين في إيران، فيما أشار الى أن الأعداء فشلوا باطفاء نور المقاومة باغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني.وقال الخامنئي في خطابه المتلفز بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978، إن “اعداء الثورة الاسلامية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي: الأعداء فشلوا باطفاء نور المقاومة باغتيال سليماني) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي: الأعداء فشلوا باطفاء نور المقاومة باغتيال سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).