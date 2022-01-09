الرضيع الأفغاني التائه يعود لأسرته بعد رحلة معاناة

2022/01/09 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التأم شمل رضيع بأقاربه في كابل، السبت، عقب العثور عليه بعد فقدانه عندما سلمه والده لجندي عبر سياج المطار وسط الفوضى التي سادت عملية الإجلاء الأميركية من أفغانستان.

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