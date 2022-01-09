وزير الشباب يشدد على الاهتمام بالفئات العمرية

2022/01/09 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعشدد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، على جميع الاتحادات الرياضية بضرورة الاهتمام بالفئات العمرية لبناء جيل رياضي سليم، جاء ذلك خلال حضوره ختام دوري اندية محافظة كربلاء بكرة القدم.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إنَّ" هدف وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة هو الاهتمام بالفئات العمرية كونها تعد القاعدة الأساس في بناء كرة القدم، مشدداً على جميع الاتحادات الرياضية ضرورة الاعتناء بهذه المراحل السنية لبناء جيل رياضي سليم بعيداً عن الآفات الخطيرة التي تفتك بالمجتمع كالمخدرات والأمية".وأضاف درجال، أن" كسب هؤلاء الشباب في مجالات الرياضة والفنون الأخرى سيسهم في الحصول على جيل واعٍ ومتحضر يخدم العراق في مختلف المجالات".

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