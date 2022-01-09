شرطة بغداد تعلن عن تقنيات جديدة لكشف الجرائم والحد منها

2022/01/09 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، اليوم الأحد، استخدام تقنيات متطورة في الكشف عن الجريمة والحد منها.وقال الموسوي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك تطورات ومواكبة للتقنيات العالمية في كشف الجريمة والحد منها وهي تشمل المجالات الأمنية والاستخبارية كافة، وذلك من خلال التواصل مع دول العالم وعبر إرسال الوفود […]

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