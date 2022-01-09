"منشآت استراتيجية" في كازاخستان تخضع لحراسة قوات روسية

2022/01/09 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الرئاسة في كازاخستان، الأحد، إن عددا من "المنشآت الاستراتيجية" في البلاد يخضع لحراسة تحالف عسكري تقوده روسيا، دُعي لاستعادة النظام، وسط أكثر أعمال العنف دموية منذ الاستقلال قبل 30 عاما.

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