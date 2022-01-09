عناقيد الصفو - فاطمة الفلاحي

2022/01/09 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 91.حزينة أنا وكما ينبغي،يتفصدني غيابك،كجني هارب بنبضي من جبل الشريان ....92.قطرَتني قبائل الشوق عسلًا،سال حد الضلوع.93.يطلسمني بتسابيح خضابها من نور.94.شهقة جوع محبوسة في حنجرة الغياب، وأخرى من خوف.95.تلوكني زنابق البحر لحنًا،يقضم نوتات ابتعادك،بأوتارٍ من انتظار .96.ربما ألتقيك عند سفح نجوى أول كرسي عابر ....

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