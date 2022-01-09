السياسات الاستثمارية السليمة تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمار - مصطفى العبد الله الكفري

2022/01/09 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري - كفاءة الاستثمارات مرتبطة بتراكم رأس المال البشري ومعدل الخبرات التكنولوجية- الاستثمارات الإنتاجية أقدر على امتلاك رأس مال دائم ضخم وتقانات متطورة بتكلفة أقل وبكميات كبيرة- تشجيع الاستثمار لا يتحقق في قانون وإن احتوى الكثير من المزايا والإعفاءات والاستثناءات؛ بل يتحقق نتيجة جملة من السياسات الاقتصادية المتوافقة- توثيق التعاون بين الحكومة ومؤسسات الضمان يهدف لتوفير أفضل شرو ......





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