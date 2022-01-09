الكاظمي يحضر حفل تخرّج دورة الضباط العالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة

2022/01/09 | 12:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، حفل تخرّج دورة الضباط العالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية.

وذكر بيان لمكتب لرئيس الوزراء، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أشرف على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية (52) في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية".

وأضاف ، أنه "تم استعراض كراديس الخريجين الذين نالوا رتبة ضابط في الشرطة العراقية".

وتابع البيان، أن "الكاظمي كرم المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية، وقد التبريكات لجميع الخريجين الذين سيلتحقون في مهامهم، وأداء واجباتهم في حماية أمن العراق وشعبه الكريم".

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