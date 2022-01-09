كوريا الشمالية : تصرفات بريطانيا تجاهنا خسيسة وتدل على تبعيتها لأميركا

2022/01/09 | 12:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لشبكة كي سي أن أي الكوري الشمالي، بأن ما تقوم به بريطانيا تجاه كوريا الشمالية من تصرفات واعتبار كوريا أكثر الدول العدائية فظاعة مع الصين وروسيا وإيران لامن بريطانيا بحسب قول وزير الدولة للامن والحدود لا يدل الا على نهج خسيس وتابع لسياسات الولايات المتحدة في العالم .وذكر التقرير […]

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