عاجل.. نائب ثاني يقدم إستقالته من عضوية مجلس النواب

2022/01/09 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قدم النائب الفائز، محافظ البصرة الحالي “أسعد العيداني” إستقالته من عضوية مجلس النواب، وبقاءه في منصبه الحالي.

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نائب ثاني يقدم إستقالته من عضوية مجلس النواب أولاً على النور نيوز.

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