2022/01/09 | 13:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع الالماني يصل بغداد في زيارة رسمية

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