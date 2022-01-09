تكدس مئات الشاحنات على طريق كركوك- بغداد بسبب “رزنامة الممنوع”

2022/01/09 | 13:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… شكا سائقي الشاحنات على طريق كركوك- بغداد، الاحد، من تكدس المئات من الشاحنات بسبب رزنامة الممنوع.وقال رأفت اللهيبي سائق شاحنة في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “المئات من الشاحنات التي تنقل الخضر والفواكه تم منعها من اكمال مسيرها على طريق كركوك- بغداد قرب سيطرة سرحة ضمن حدود ديالى بحجة انها تحمل مواد مخالفة للرزنامة […]

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