ميزة جديدة.. ماذا يفعل تويتر مع تيك توك؟

2022/01/09 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منصة تويتر أنها تختبر ميزة تسمى اقتباس تغريدة مع رد فعل، حيث يمكنك تضمين نسخة من تغريدة في صورة أو مقطع فيديو بدلاً من مجرد الرد عليها بنص.

وتقول المنصة إن الميزة قيد الاختبار حاليًا عبر iOS.



وفي حال كان لديك حق الوصول إلى الميزة، فإن قائمة إعادة التغريد تحتوي على زر اقتباس تغريدة مع رد فعل.

ويؤدي النقر فوقه إلى نقلك إلى شاشة حيث يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو لوضعها فوق التغريدة، أو اختيار واحدة من قائمة الكاميرا.

طرق جديدة

يذكر أن واحدة من كبار مديري المنتج في تويتر كانت قامت بتغريد اقتباس تغريدة مع رد فعل للإعلان.



ويتيح ذلك رؤية كيفية ظهور ردود الفعل للمستخدمين.

وتتشابه الميزة لردود الفيديو عبر تيك توك، التي نسختها إنستغرام مؤخرًا لصالح ميزة Reels.

وأضافت تويتر نفسها أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة التغريدات.



وقدمت في شهر ديسمبر 2020 إمكانية تضمين تغريدة في رسالة أو قصة عبر سناب شات.

فحص المحتويات

كما أعرب بعض مستخدمي المنصة عن القلق من أن ردود الفعل هذه قد تكون وسيلة سهلة للمضايقات.

وفي حين أنه من السهل نسبيًا على المنصة الإشراف على التغريدات المقتبسة العادية.



ولكن من الصعب إجراء فحص لمحتويات صورة أو مقطع فيديو برمجيًا.

Play Video

وتتضمن بعض ميزات المنصة الأخرى وسائل التخفيف مثل القدرة على إلغاء الاشتراك في وضع علامات على الصور، أو تحديد من يمكنه الرد على تغريداتك.

ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم المنصة فيفيانا ويوال: لن تكون قادرًا حاليًا على إيقاف تشغيل من يمكنه ومن لا يمكنه استخدام الميزة في تغريداتك، لأنها ترث السلوك القياسي لتغريدة الاقتباس.

ماذا عن المضايقات؟

أما عند السؤال عما إذا كان هناك قلق من إمكانية استخدام الميزة للمضايقات، فأجابت بأن سلامة الأشخاص عبر المنصة تعد من أولويات الشركة.



بينما لا نتوقع استخدام هذا بطريقة ضارة، فإنها تراقب عن كثب استخدام المنتج.



وتتأكد من الفصل في أي إساءة وفقًا لقواعدها.

إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضًا أنها تختبر تصميمًا جديدًا يتيح لك البدء بكتابة تغريدة من المخطط الزمني الرئيسي، بدلاً من الضغط على زر ينقلك إلى شاشة الإنشاء.

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