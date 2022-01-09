الملكي يتخطى عقبة الخفافيش برباعية

2022/01/09 | 13:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعاد ريال مدريد نغمة الانتصارات، بالفوز على فالنسيا، بنتيجة (4-1)، مساء أمس السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا.

وسجل رباعية ريال مدريد، كريم بنزيما “هدفين” في الدقيقتين (43 من ركلة جزاء و88)، وفينيسيوس هدفين في الدقيقتين (52 و61)، بينما سجل جيديس لفالنسيا في الدقيقة (76).

وضرب فريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي أكثر من عصفور بهذا الفوز العريض، حيث أن الفريق استفاق سريعا من كبوة الخسارة المفاجئة في الجولة الماضية على يد جاره المدريدي خيتافي بهدف نظيف.

كما أن النقاط الثلاث أبعدت الفريق أكثر في الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي سيستقبل خيتافي الأحد على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، ولعب مباراة أقل من الميرينجي.

في المقابل، سقط “الخفافيش” في فخ الخسارة الثانية على التوالي، السادسة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 28 نقطة في المرتبة التاسعة مؤقتا.

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