تظاهرة تقطع “شريان بعقوبة” وترفع 3 مطاليب

2022/01/09 | 13:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من الخريجين غير المحاضرين في محافظة ديالى، الاحد، وسط بعقوبة رافعين لافتات دونت بها 3 مطاليب.وقال عضو تنسيقية التظاهرة رأفت علي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من الخريجين غير المحاضرين خرجوا في تظاهرة سلمية في شارع المحافظة رافعين لافتات دونت بها 3 مطاليب اساسية هي اجراء الحذف والاستحداث والتقاطع الوظيفي […]

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