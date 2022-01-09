الشرطة العراقية تحتفل بذكرى تأسيسها بحضور القائد العام للقوات المسلحة

2022/01/09 | 13:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حضر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مراسم تخرّج دورة الضباط العالية (52) في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية.وشهد الحفل، استعراض كراديس الخريجين الذين نالوا رتبة ضابط في الشرطة العراقية، فيما كرّم الكاظمي المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية.

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