وزير الدفاع الألماني يصل إلى بغداد

2022/01/09 | 13:10 - المصدر: وكالة ناس

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عاجل / وصول وزير الدفاع الالماني كريستين لامبرخت، الى مبنى وزارة الدفاع في زيارة رسمية للتباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

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