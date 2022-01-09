نائب عن حركة الجيل الجديد: لن نشترك في الحكومة المقبلة وسنذهب للمعارضة البرلمانية

2022/01/09 | 13:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد النائب عن حركة الجيل الجديد، أوميد محمد، اليوم الاحد، ان حركته لن تشترك في الحكومة المقبلة وتذهب الى المعارضة البرلمانية.وقال محمد في حديث لـ”الايام نيوز”، اننا “في حركة الجيل الجديد، لن نشترك في الحكومة المقبلة وسنذهب للمعارضة البرلمانية البناءة”.وأضاف اننا “نعتقد ان هناك صعوبة بالغة في التوافق على الرئاسات بسبب التقاطعات […]

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