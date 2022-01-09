علماء صينيون يرصدون مياه على سطح القمر

2022/01/09 | 13:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشر علماء صينيون نتائج رصد في الموقع لإشارات المياه من قبل مركبة الهبوط للمسبار القمري الصيني “تشانغ آه-5”.وكشفت الدراسة التي نشرت في مجلة “تقدمات العلم”، أن التربة القمرية في موقع الهبوط تحتوي أقل من 120 جزءا في المليون من المياه أو 120 غراما من المياه لكل طن، وأن الصخر الحويصلي الخفيف يحمل 180 […]

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