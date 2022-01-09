خامنائي يتحدث عن خطأ امريكي بشأن اغتيالها لسليماني

2022/01/09 | 13:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ المرشد الإيراني علي خامنائي، اليوم اللحد، بان أمريكا وقعت بخطأ في نظام الحسابات لديها بشأن قضائها على سليماني.

وقال خامنائي في تغريدة له على (تويتر)، ان "خطأ أمريكا في نظام الحسابات لديها يستمر، اذ كانت تظن أنه مع القضاء على سليماني ستنطفئ هذه المقاومة والحركة العظيمة التي يمثلها وكان رمزها".

وأضاف، ان "تالحركة والمقاومة زادت ، مشيرا الى ان أصل العداء والحقد العميقين لأمريكا تجاه جمهورية إيران الإسلامية ينبع من النظرة الثورية والدينية للشعب الإيراني إلى القضايا الجارية في العالم والبلاد".

وتابع، إن "رأس الاستكبار، وهو أمريكا، وهي تُعادي الجمهورية الإسلامية".

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