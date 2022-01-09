“خلافات قوم عند قوم فوائد”.. كتل صغيرة تساوم الكبيرة للانضمام اليها

2022/01/09 | 13:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي, الاحد, ان اشداد الخلافات بين الكتل الكبيرة الشيعية والسنية والكردية فتحت الباب أمام الكتل الصغيرة للاستحواذ على مغانم, فيما نفى ان يكون ائتلافه قدم النائب محمد الصيهود لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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