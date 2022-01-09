المملكة وحزب الله...سياقات التصعيد، آفاقه وسرديّاته 

2022/01/09 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصعيد المتبادل بين المملكة العربية السعودية وحزب الله، بلغ الأسبوع ذروة غير مسبوقة، دخل على خطها العاهل السعودي شخصياً، ليرد عليه الأمين العام للحزب في خطاب كُرّسَ في معظمه، للرد على الملك والمملكة...أما جوهر "الحرب الإعلامية المتبادلة" فَتَمَثَل في تبادل تهم الإرهاب...المملكة تصنف منذ سنوات طوال، الحزب إرهابياً، والحزب يتهم المملكة بتصدر "الوهابية" و"الجهادية" و"الإرهاب"، والشروع في حروب تعتمد هذه الأدوات.

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