الشرطة العراقية تحتفل في الذكرى المئوية لتأسيسها

2022/01/09 | 13:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

احتفلت الشرطة العراقية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسها بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي.

وشهدت فعاليات الاستعراض حضور غفير في مقر وزارة الداخلية في العاصمة بغداد.

وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، حفل تخرّج دورة الضباط العالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية.

وذكر بيان لمكتب لرئيس الوزراء، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أشرف على مراسم تخرّج دورة الضباط العالية (52) في حفل أقيم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الشرطة العراقية".

وأضاف أنه "تم استعراض كراديس الخريجين الذين نالوا رتبة ضابط في الشرطة العراقية".

وتابع البيان أنّ "الكاظمي كرم المتفوقين الأوائل والمتميزين على الدورة، ووزع عليهم الهدايا التقديرية، وقد التبريكات لجميع الخريجين الذين سيلتحقون في مهامهم، وأداء واجباتهم في حماية أمن العراق وشعبه الكريم".

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