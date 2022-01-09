كتلة سياسية: لا يوجد اتفاق نهائي لحسم الرئاسات الثلاث

2022/01/09 | 13:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد رئيس كتلة بيارق الخير في مجلس النواب السابق محمد الخالدي، الاحد، أن الخلافات لاتزال سيدة الموقف ولايوجد اي اتفاق نهائي على الرئاسات الثلاث.وقال الخالدي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الخلافات بين القوى السياسية كبير وعميق ولايمكن تجاوزها في الجلسة الاولى لمجلس النواب مؤكدا بانه حتى اللحظة لايوجد اي اتفاق نهائي لحسم ايا […]

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