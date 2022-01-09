الكاظمي في عيد الشرطة: الدرع الأمين والمصد الأول للإرهاب

2022/01/09 | 13:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن الشرطة هي الدرع الأمين والمصد الأول للإرهاب.وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر، وتابعتها ايرث نيوز “في عيدها المائة، تحيّة للشرطة العراقية وأبطال الداخلية الشجعان رجالاً ونساءً، عيون الوطن الساهرة وحزام الأمن الداخلي وحماة القانون”.وأضاف “المجد والرفعة لشهداء الشرطة، الدرع الأمين والمصد الأول […]

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