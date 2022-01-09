بالفيديو.. “غرندايزر” في قاعة الشعب ومنتخبا الشباب والناشئين من دون مكان للتدريبات

2022/01/09 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استغلت قاعة الشعب في العاصمة بغداد، لاحياء إحدى الحفلات الترفيهية.وتفاعل الجمهور المتواجد في القاعة مع أغنية “أفلام كارتون غرندايزر” التي يتغنى بها الأجيال.في المقابل يعاني منتخبا الشباب والناشئين بكرة السلة من عدم وجود صالة مخصصة لهم لإجراء التدريبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.انتهى/ 25 ل

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