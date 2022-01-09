توسكا لي.. من ملكة جمال إلى صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً

2022/01/09 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“أكتب كما لو أن لا أحد سيقرأ لي على الإطلاق، أكتب وكأني سأحتفظ بهذه القصة في درج مكتبي”، تلك هي الخلطة السحرية التي منحت الكاتبة الأميركية توسكا لي، صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً والمعروفة برواياتها التاريخية وأفلام الإثارة، أجنحة للتحليق في فضاءات أكثر جرأة وتمرداً على واقع سائد ومستقبل يبدو مألوفاً.

عرفت توسكا الكتابة عام 1992، ونشرت أولى أعمالها القصصية في مجلة الحوسبة الذكية، وشاركت خلال تلك الفترة في تأليف كتابين نُشرا على الإنترنت.

وتمتلك توسكا، الحائزة على جوائز عالمية مرموقة عن مجمل إبداعها الروائي، في رصيدها 11 رواية أبرزها: “النسل” و” الخط الفاصل” و”أسطورة سبأ”، و”كتب البشر”، وهي تكرر دائماً أن “الرواية الأولى لا تزال في مكان ما في صندوق، سأخشى كثيراً قراءتها اليوم”.

وتُصنف أعمالها في خانة الكتب الأكثر مبيعاً، وتُرجمت أعمالها إلى 17 لغة، وتم تحويل بعض رواياتها إلى قصص درامية للتلفزيون والسينما، وعُرفت رواياتها التاريخية بعمقها في التوصيف والتعبير العاطفي للشخصيات، كما أثنى النقاد على نضوج تجاربها، ومعظم أعمالها التي تحولت إلى أفلام ببطولات نسائية، وتتسم شخصياتها النسائية الرئيسية بسطوة وشجاعة ناعمة، ويتحلين بمواقف إنسانية مميزة.

بومة ليلية

وتوسكا تُوصف بأنها بومة ليلية، تحب مشاهدة الأفلام، تقضي وقتاً لطيفاً مع أطفالها في ألعاب الفيديو، وترسل نصوصاً جرئية إلى زوجها، كما أنها من أشد المعجبين بقرائها الرائعين.

توسكا (51 عاماً)، المولودة في ولاية فريجينيا الأميركية، حصلت على بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها من كلية سميث في نورثهامبتون، ودرست الاقتصاد العالمي في جامعة أكسفورد، وهي اليوم تعيش مع زوجها بريان، مع 3 من أولاد الزوج الأربعة الذين ما زالوا في المنزل.

نجومية على عرش الجمال

تألق توسكا في الكتابة، رافقته نجومية تربعت على عرش الجمال والصحة، فقد حصدت لقبين هما: ملكة جمال، السيدة نبراسكا أميركا 1996، والسيدة نبراسكا الولايات المتحدة لعملها الخيري بصفتها حاملة رسالة الصحة، وكذلك نظير أدوارها الواضحة في دعم النساء والأطفال من الأقليات العرقية والثقافية.

11 رواية بـ 17 لغة

في موازاة ذلك، عملت توسكا صحافية مستقلة، وخلال تلك الفترة كتبت غالبية روايتها، التي وصلت إلى مختلف شعوب العالم، وتمت ترجمة أعمالها إلى نحو 17 لغة من مختلف الثقافات أبرزها اللغة الهولندية والبرتغالية والإسبانية والأندونيسية والكورية والسلوفاكية والتركية والإستونية والروسية والألمانية والإيطالية والكرواتية والمجرية والبلغارية غيرها.

وأبرز أعمال توسكا الروائية هي: “ضوء واحد” صدرت عام 2019 ، و”الخط الفاصل” 2019 ، و”النسل” 2016 ، و”أسطورة سبأ” صعود ملكة..



عام 2014 ، و”إسمني” 2014 ، ورواية “يهوذا” 2013 ، و”شيطان” مذكرات..



2007، و”ممنوع” 2011، و”الحارس” 2011.

روايات شغلت العالم

في عام 2012 ، تركت توسكا منصبها مع غالوب ووقعت على كتابة سلسلة كتب “الموتى بعد نهاية العالم” مع الكاتب الروائي الأميركي تيد ديكر ، الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز.



وكانت روايتها الأولى “ممنوع”، هي الأولى في السلسلة، وظهرت لأول مرة في قائمة الأكثر مبيعاً في سبتمبر 2011 ، ثم أصدرت خاتمة السلسلة عام 2013، لتصبح من أكثر الكتب مبيعاً.



كما أصدرت رواية “هوذا التلميذ والخائن سيئ السمعة”، عام 2013 بعد 3 سنوات من البحث والاستقصاء، وبعد انقطاع عن الكتاب دام نحو 5 سنوات.

أوسمة ثقافية وجوائز سينمائية

نالت توسكا جائزة أفضل فيلم إثارة مأخوذ من كتابها “ضوء واحد”، وجائزة اختيار محرر مجلة “Top” Shelf” لعام 2019 عن كتابها “الخط الفاصل”، وترشحت إلى القائمة الطويلة لجوائز “إنسبي” لعام 2017 عن روايتها “النسل”، وحصد كتابها “ممنوع” جائزة كريستي عام 2012.



إلى جانب عشرات الجوائز الثقافية والسينمائية الأكثر صيتاً وشهرة عالمية.

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