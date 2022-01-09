ترجيحات بانضمام “تصميم” الى الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر

2022/01/09 | 13:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..رجح النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الأحد، انضمام كتلة تصميم لتحالف الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر، نافيا تقديم طلب رسمي بشأن تأجيل الجلسة.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كتلة تصميم قد تنضم الى الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر بعد إعلانها الانسحاب من كتلة (اصلاح وطن) في وقت سابق”.وأضاف، أن […]

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