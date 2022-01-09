طلب نيابي لتأجيل الجلسة إلى المساء لاكمال المباحثات

2022/01/09 | 13:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المرشح الفائز عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان يارويس، الاحد، عن تقديم عدد من القوى السياسية طلبا لتأجيل جلسة مجلس النواب الى مساء اليوم لاكمال المباحثات السياسية.وقال يارويس في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المفاوضات السياسية مستمرة بين الكتل مناجل الخروج بتفاهمات مشتركة والدخول لقاعة البرلمان وحسم رئاسة مجلس النواب”.واضاف ان “بعض الاطراف السياسية […]

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