2022/01/09 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخاب ارشد الصالحي رئيسا للكتلة التركمانية النيابية

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