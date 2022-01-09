لمحاربة روسيا.. واشنطن تسعى لفرض قيود على التكنلوجيا

2022/01/09 | 13:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم دراسة اتخاذ إجراءات لحرمان روسيا من الالكترونيات الدقيقة.

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