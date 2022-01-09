مصطفى الكاظمي يغرد بمناسبة عيد الشرطة العراقية

2022/01/09 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

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في عيدها المائة، تحيّة للشرطة العراقية وأبطال الداخلية الشجعان رجالاً ونساءً، عيون الوطن الساهرة وحزام الأمن الداخلي وحماة القانون، المجد والرفعة لشهداء الشرطة، الدرع الأمين والمصد الأول لهجمات الإرهاب المندحر،كل عام وأنتم تديمون أسباب الأمن والاستقرار بمهنيتكم المعهودة.

مصطفى الكاظمي

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