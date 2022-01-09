قيادي بالفتح: الدول الغربية تخلت عن رعاياها في” الهول السوري”

2022/01/09 | 13:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اتهم القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاحد، الدول الغربية بالتخلي عن رعاياها في الهول السوري الذي يشكل قنبلة موقوتة.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحقيقة التي لاتنقلها الكثير من وسائل الاعلام الغربية هي وجود العشرات من رعايا الدول الغربية في مخيم الهول السوري بعضهم قيادات بارزة لكنها رفضت استقبالهم وتخلت عنهم […]

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