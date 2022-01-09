الاطار التنسيقي يقدم مرشحه لمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان

2022/01/09 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، مرشحه لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال مصدر مطلع في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوى الاطار التنسيقي والكتل الاخرى، عقدوا اجتماعاً بشأن النائب الأول لرئيس البرلمان".

واضاف ان الكتل اتفقت على أن "يكون النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب عن تحالف الفتح احمد الاسدي".

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