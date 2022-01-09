تراجع الصادرات النفطية العراقية الى الصين

2022/01/09 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت ادارة الجمارك الصينية، الأحد، عن تراجع كبير للصادرات النفطية العراقية الى المصافي الصينية خلال شهر كانون الاول الماضي.واظهرت الادارة في احصائية، ان “صادرات العراق النفطية للمصافي الصينية المستقلة انخفضت بنسبة 49.6% لتصل الى 3.826 مليون برميل مقارنة بشهر تشرين الثاني الذي بلغ 7.597 ملايين برميل، الا انه ارتفع بنسبة 79.7% مقارنة بنفس …

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