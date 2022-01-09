ريال مدريد يعين مديراً جديداً لأمن النادي

2022/01/09 | 13:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن نادي ريال مدريد، تعيين مدير جديد لأمن النادي.وذكر النادي في بيان ترجمته وكالة/ المعلومة/ أن “نادي ريال مدريد يعلن أن العقيد في الحرس المدني خوسيه أنطونيو ميلادو فالفيردي، هو المدير الجديد للأمن في ريال مدريد”.وأوضح النادي أن “خوسيه أنطونيو ميلادو فالفيردي سيحل محل جوليو سيندال في منصب مدير الأمن”.وتابع […]

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