إنطلاق مسابقات إیران الدولیة للقرآن بمشارکة 69 دولة

2022/01/09 | 13:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تنطلق الیوم الأحد، التصفيات التمهيدية للدورة الـ38 من مسابقات إیران الدولیة للقرآن الکریم بمشارکة 190 متسابقاً ومتسابقةً من 69 دولة.وقال نائب رئیس مرکز الشؤون القرآنیة التابع لمنظمة الأوقاف الإیرانیة “حمید مجیدي مهر”، إن التصفيات التمهيدية لمسابقات الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لحفظ وتلاوة القرآن الکریم تنطلق الیوم الأحد في دورتها الـ38 وستستمر لغایة 15 كانون […]

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