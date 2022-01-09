متظاهرون يغلقون ديوان المحافظة في ذي قار

2022/01/09 | 13:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

تظاهر خريجو الكليات والمعاهد في ذي قار، مطالبين بتوفير درجات وظيفية، بينما احتجَّ أهالي قضاء الفهود أمام مبنى القائممقامية للمطالبة بإقالة مسؤولها.

ونقلت الوكالة الرسمية، عن مصادر في المحافظة، وتابعها "ألترا عراق"، أنّ "خريجي الكليات والمعاهد التقنية في ذي قار، أغلقوا ديوان المحافظة، للمطالبة بتوفير درجات وظيفية وفرص عمل".

من جانب آخر، تظاهر أهالي قضاء الفهود أمام مبنى القائممقامية، للمطالبة بإقالة مسؤولها نتيجة تردي الخدمات، وفقًا للمصادر.

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