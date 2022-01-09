الكاظمي مهنئا الشرطة في عيدها الـ100: حزام الأمن الداخلي وحماة القانون

2022/01/09 | 13:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بالذكرى المئوية لعيد تأسيس الشرطة، فيما أشار الى أن رجال الشرطة هم حزام الأمن الداخلي وحماة القانون.

وذكر الكاظمي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "في عيدها المائة، تحيّة للشرطة العراقية وأبطال الداخلية الشجعان رجالاً ونساءً، عيون الوطن الساهرة وحزام الأمن الداخلي وحماة القانون".

وأضاف "المجد والرفعة لشهداء الشرطة، الدرع الأمين والمصد الأول لهجمات الإرهاب المندحر، كل عام وأنتم تديمون أسباب الأمن والاستقرار بمهنيتكم المعهودة".

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