2022/01/09 | 14:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: j3mE5ua5z3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد 91 يوما من الانتخابات البرلمان الخامس يعقد أولى جلساته | تقرير: أواب ايوب) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد 91 يوما من الانتخابات البرلمان الخامس يعقد أولى جلساته | تقرير: أواب ايوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).