الانتخابات المبكرة تمخضت عن سلطة الأقلية الشعبية

2022/01/09 | 14:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / خليل ابراهيم العبيدي … تعد المطالبة المشروعة لثوار تشرين لعام ٢٠١٩ – ٢٠٢٠ بالانتخابات المبكرة , بمثابة ناقوس خطر استشعرت به القوى المهيمنة على الساحة منذ العام ٢٠٠٣ وجعلتها تتحيين الفرص للإيقاع بهذه الانتخابات وجر نتائجها لصالح القديم ومنع أي تجديد فيما يطلق عليه بالعملية السياسية .خوفا من تعرضها للمساءلة القانونية في […]

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