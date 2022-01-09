2022/01/09 | 14:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر سياسي، اليوم الاحد، بأن الكتل السياسية دخلت باجتماعات مكثفة لحسم تسمية رئيسة الرئاسة البرلمان، وذلك قبيل عقد الجلسة الأولى.وقال المصدر لوكالة إيرث نيوز إن “اجتماعات مكثفة تجريها الكتل السياسية في مبنى مجلس النواب، بغية التوصل لحسم مناصب هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “الاجتماعات تركزت على تحالفات الكتل السياسية للخروج بقائمة […]

ظهرت المقالة قبيل بدء الجلسة الأولى..



اجتماعات مكثفة لحسم “هيئة الرئاسة” في أروقة البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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